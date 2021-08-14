Пекин, 14 августа, 2021, 20:07 — ИА Регнум. Сервис TikTok обновил правила безопасности и конфиденциальности в отношении несовершеннолетних пользователей. Об этом сообщил портал «Канобу».

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В соответствии с новыми правилами, платформа перестанет присылать уведомления подросткам 13−15 лет после 21:00, а молодым людям 16−17 лет — после 22:00. Пользователи до 16 лет также должны будут определиться с аудиторией, которая сможет смотреть их ролики — только сам подросток, его подписчики, или те, на кого он подписан в ответ.

Добавим, что по словам разработчиков, новые правила позволят подросткам «развить положительные цифровые привычки на раннем этапе». Как отмечают представители TikTok, компания решила изменить правила безопасности и конфиденциальности после переговоров с педиатрами и защитниками благополучия молодёжи.