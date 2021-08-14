Киев, 14 августа, 2021, 18:25 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено 1353 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 14 августа сообщает украинский минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«13 августа на Украине зафиксировали 1353 новых подтвержденных случая», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 2 265 217.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 21 пациент и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 53 238.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 196 589 человек вылечились от нового заболевания и был в общей сложности проведен 11 652 141 тест на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено более 1,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.