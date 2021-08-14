Вашингтон, 14 августа, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Разработчики Call of Duty: Warzone начали тизерить в игре своей следующий проект — Call of Duty Vanguard. Об этом 14 августа сообщает издание VGC.

Скриншот с YouTube Героиня Call of Duty Vanguard

В частности, в Warzone появился новый победный ролик — теперь когда команда игроков пытается улететь на вертолете, одного из персонажей убивают. Стрелком оказывается девушка-снайпер в военной форме Советской армии.

По предварительной информации, события Call of Duty Vanguard развернутся на полях Второй мировой войны. Первое тестирование игры может пройти уже в августе 2021 года.