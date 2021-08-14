Киев, 14 августа, 2021, 18:16 — ИА Регнум. Соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с жертвами и разрушениями в результате наводнений в стране выразил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом украинский лидер написал 14 августа на странице в соцсети Twitter.

Цитата из к/ф «Слуга народа 3». реж Алексей Кирющенко. 2019. Украина Зеленский

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«Искренние соболезнования президенту Эрдогану и дружескому турецкому народу в связи с гибелью людей и значительными разрушениями из-за наводнений в Черноморском регионе, — написал Зеленский. — Разделяем боль семей, у которых стихия забрала близких».

Как передавало ИА REGNUM, 13 августа министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что число жертв наводнений и селей, произошедших на черноморском побережье Турции, выросло до 38.

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