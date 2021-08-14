Пермь, 14 августа, 2021, 18:13 — ИА Регнум. В Пермском крае зафиксировали ещё 479 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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52 новых пациента лечатся в больницах. Ещё 427 граждан находятся на амбулаторном лечении. Всего в крае обнаружили уже 79 696 ковид-пациентов.

Выздоровели 70 353 человека. В больницах находятся 3630.