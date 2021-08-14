Вашингтон, 14 августа, 2021, 18:13 — ИА Регнум. Глава Xbox Фил Спенсер успел протестировать портативную консоль Steam Deck от компании Valve. Об этом 14 августа сообщает издание VGC.

Steam Deck Игровая консоль Steam Deck

По его словам, консоль отлично работает и позволяет с комфортом насладиться любимыми играми. В частности, Филу Спенсеру удалось запустить на ней проекты из серии Halo и облачный сервис xCloud.

Напомним, что Steam Deck — это портативное игровое устройство, которое должно поступить в продажу в декабре 2021 года. По словам разработчиков, оно будет поддерживать проекты из обширной библиотеки Steam, а также ПО от сторонних компаний.