Вашингтон, 14 августа, 2021, 18:08 — ИА Регнум. Дэвид Яффе, создатель франшизы Twisted Metal, считает, что информация о разработке перезапуска игры — лишь слухи. Об этом 14 августа сообщает издание VGC.

Цитата из м/ф «Как ослик грустью заболел». реж Юрий Прытков. 1987. СССР Расстроен

Яффе заявил, что он не верит в перезапуск проекта. Однако, если слухи всё же окажутся правдой, разработчик будет очень расстроен.

«Если это правда, то меня это очень-очень сильно ранит. Сам факт того, что PlayStation не спросила моего мнения», — рассказывает Дэвид Яффе.

Напомним, что Twisted Metal — это серия гоночных игр, рассказывающая о смертельном турнире среди лучших гонщиков со всей планеты. Релиз первой части состоялся в 1995 году.