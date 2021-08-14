Москва, , 18:00 — REGNUM Законопроект о создании в Следственном комитете России судебно-экспертного учреждения правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 14 августа.

Следственный комитет России Иван Шилов © ИА REGNUM

Учреждение создается для организации и производства судебных экспертиз, назначенных в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, действующего независимо от следственных органов Следственного комитета России, отмечают в правительстве.

При этом уточняется, что в судебно-экспертном учреждении количество должностей, по которым возможно установление ежемесячного денежного поощрения, не превысит количества фактически сокращаемых должностей в подразделениях следственных органов СКР с ежемесячным денежным поощрением.

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