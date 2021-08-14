Локарно, Швейцария, 14 августа, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Фильм «Медея» режиссера Александра Зельдовича получил приз на фестивале в швейцарском Локарно, сообщил 14 августа представитель ленты.

(сс) geralt Кинофестиваль

«Молодежное жюри фестиваля присудило «Медее» Александра Зельдовича приз с формулировкой: «За эффектную современную версию трагедии Еврипида, не искажающую ее поэтики», — цитирует его ТАСС.

Мировая премьера фильма «Медея» состоялась в рамках конкурсной программы 74 Locarno Film Festival — одного из крупнейших международных кинофестивалей.

Как сообщало ИА REGNUM, приз международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro 2021 получил исполнитель главной роли в фильме Глеба Панфилова «Иван Денисович» Филипп Янковский.

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