Вашингтон, 14 августа, 2021, 17:53 — ИА Регнум. В конце августа 2021 года состоится онлайн-презентация Hubworld, посвящённая трёхмерным играм в жанре платформера. Об этом сообщило издание Kotaku.

Марио — герой игр-платформеров

https://twitter.com/3DPlatforming/status/1418632688492294144

В рамках презентации состоятся анонсы игр от независимых разработчиков: Frogun, Hell Pie, Demon Turf, Billie Bust Up, Rad Venture и Peeb Adventures. Старт Hubworld запланирован на 29 августа 2021 года.

Напомним, что платформер — это жанр видеоигр, в котором основу игрового процесса составляют прыжки по различным платформам и перемещение героя по уровню. Как правило, проекты этого жанра выделяются отсутствием жестокости и демонстрации сцен насилия.