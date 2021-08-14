Оренбург, 14 августа, 2021, 17:48 — ИА Регнум. В Оренбурге из горящих домов эвакуировали, по оперативным данным, 53 человека, в том числе пятерых детей. Об этом сообщил замглавы города Сергей Салмин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба администрации Оренбурга Борьба с пожаром в центре Оренбурга

«На настоящий момент 17 человек изъявили желание получить ночлег и питание в кризисном центре», — сказал вице-мэр.

Напомним, днем 14 августа в центре Оренбурга возник пожар, в результате которого пострадало девять зданий, в том числе восемь домов, из них два нежилых (в том числе объект культурного наследия 1917 года постройки на переулке Южный) и административное здание.

Введен режим ЧС локального характера. Есть двое пострадавших, которые госпитализированы. Пожарные продолжают вести борьбу с огнем.