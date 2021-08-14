Токио, 14 августа, 2021, 17:45 — ИА Регнум. На стриминговой платформе Netflix состоялся релиз анимационного фильма Monster Hunter: Legends of the Guild. Об этом сообщается на главной странице сервиса.

Скриншот из игры Monster Hunter Rise Monster Hunter

Картина расскажет о юном охотнике по имени Эйдан, который пытается защитить свою родную деревню от нападения Древнего Дракона. Свой голос главному герою подарил американский актёр Данте Баско.

Добавим, что Legends of the Guild — это экранизация популярной серии видеоигр Monster Hunter от студии Capcom. Проекты этой франшизы посвящены охоте на огромных доисторических чудовищ.