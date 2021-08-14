Москва, 14 августа, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Решение не продлевать визу корреспонденту BBC Сары Рейнсфорд стало исключительно ответной мерой, написала 14 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Подчеркну еще раз: российская мера (в отличие от британской инициативы) исключительно ответная. Ни к какому ущемлению свободы слова она отношения не имеет», — написала Захарова.

Она также назвала ложными попытки британских официальных лиц увязать ситуацию с Рейсфорд с «усугублением ситуации со свободой СМИ в РФ».

Как сообщало ИА REGNUM, корреспондент Би-би-си Сара Рейнсфорд должна будет покинуть Россию до 31 августа из-за отказа в продлении ей рабочей визы.

Министерство иностранных дел России подробным образом разъяснило представителям британской вещательной корпорации Би-би-си ситуацию с непродлением российской визы их журналисту, который работает в Москве.

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