Оренбург, 14 августа, 2021, 17:29 — ИА Регнум. В Оренбурге 14 августа на территории, ограниченной улицей 8 Марта, переулками Почтовый, Южный, Мастерской, действует режим ЧС. Такое решение принял первый замглавы города Сергей Салмин, находящийся находится на месте ЧП. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-служба мэрии.

Пресс-служба администрации Оренбурга Пожар в центре Оренбурга

Режим ЧС вели из-за крупного пожара, в результате которого пострадало девять зданий: одно трехэтажное нежилое административное, восемь жилых домов, в том числе два неэксплуатируемых, а также сблокированные хозпостройки внутри квартала.

Сейчас пожар локализован. Его общая площадь составила около 1 тысячи квадратных метров. Имеются пострадавшие. Двух человек доставили в больницу.