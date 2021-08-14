Архангельск, 14 августа, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Крупные предприятия Архангельской области получили лжезапросы о сборе средств на закупку вакцины от COVID-19. Обращения были оформлены от имени правительства региона.

Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР Мошенник

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства, электронные письма оформлены на бланке правительства Архангельской области, содержат лжерегистрационные номера и не существующий в правительстве области номер телефона. Данные письма поступили в адрес крупных предприятий региона в виде выставленного на оплату счета.

«Правительство Архангельской области призывает граждан не поддаваться на уловки мошенников и помнить, что все вакцинальные комплексы от COVID-19 поступают в регион исключительно через взаимодействие регионального минздрава с федеральным ведомством и не предполагают финансовое участие граждан, предприятий и организаций, не осуществляющих полномочия в медицинской сфере на территории субъекта Федерации», — сообщили в ведомстве.

При требовании расчета по подобным лжезапросам рекомендуем обращаться в правоохранительные органы.

По данным минздрава, в Архангельской области вакцинацию от COVID-19 прошли 222 тысячи человек.