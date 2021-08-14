Нью-Дели, , 17:18 — REGNUM Президент Афганистана Ашраф Гани обдумывает свою отставку, сообщает 14 августа индийский телеканал News18 со ссылкой на источники.

Ашраф Гани President.gov.af

«Президент все еще думает над этим [уходом в отставку], и есть вероятность, что он уйдет», — сказал источник.

Отмечается, что Гани обдумывает возможность уйти в отставку с поста главы государства в рамках плана по прекращению огня, который правительство пытается предложить «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Напомним, ранее сообщалось, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к настоящему моменту взял под контроль 21 из 34 административных центров провинций Афганистана.

Ранее в Пентагоне заявили, что боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «пытаются изолировать» столицу Афганистана Кабул.