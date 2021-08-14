Оренбург, 14 августа, 2021, 17:11 — ИА Регнум. В Оренбурге горят дома на переулке Почтовый. Согласно данным достоверного источника, в настоящее время огнем объято девять зданий: шесть жилых домов, административное здание и два нежилых дом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

56.mchs.gov.ru Пожар в Оренбурге

Есть пострадавшие. Госпитализировано два человека. По неофициальной версии, огонь начал распространяться из заброшенного дома.

Информация о ЧП в диспетчерский центр поступила в 15:15 по местному времени. Пожар удалось локализовать в 17:53. В тушении задействовали 84 человек и 33 единицы техники. На месте происшествия развернут оперативный штаб.