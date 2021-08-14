Москва, 14 августа, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Угрозы жилым и социально значимым объектам в Якутии в настоящий момент нет, заявил 14 августа президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Как мне доложили, угрозы жилым и социально значимым объектам в Якутии на данный момент нет, однако 13 очагов лесных пожаров находятся в пятикилометровой зоне от населённых пунктов», — сказал глава государства на совещании.

Путин попросил правительство держать ситуацию под постоянным контролем и доложить, как она развивается.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин поблагодарил добровольцев, которые принимают участие в работе ликвидации природных пожаров в российских регионах.

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