Архангельск, 14 августа, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Пожар в частном доме под Архангельском унес жизни четырех человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС, трагедия произошла в деревне Перхачево Приморского района в ночь на 14 августа.

Пожар в доме

«Ночью 14 августа, в 03:45, от очевидца поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: деревня Перхачево, дом 96. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило открытое горение дома по всей площади. В ходе тушения пожара обнаружены четверо погибших. Двое взрослых: мужчина и женщина, а также двое детей: мальчики восьми и девяти лет», — сообщили в ведомстве.

Причины возгорания устанавливают специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в ЯНАО при пожаре в многоквартирном деревянном доме погибли четыре человека.