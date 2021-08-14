Челябинск, 14 августа, 2021, 17:00 — ИА Регнум. В Челябинской области за сутки выявили ещё 378 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе зафиксировали уже 79 999 заразившихся. Выздоровели 69 852 человека.

Больных COVID-19 насчитывается 6445. От COVID-19 за сутки скончались ещё 19 человек.