Порт-о-Пренс, 14 августа, 2021, 16:58 — ИА Регнум. В районе Гаити утром 14 августа произошло землетрясение магнитудой 7,2, сообщает Европейский-Средиземноморский сейсмологический центр (ESMC).

Martin Luff Землетрясение

Отмечается, что эпицентр находился на глубине 10 км в 40 км от коммуны Ле-Ке человек на юге страны. Угрозы цунами не объявлялось.

Как передают местные СМИ, толчки ощущались в столице Гаити Порт-о-Пренсе.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа землетрясение магнитудой 4,4 по шкале Рихтера потрясло округ Баба Монир (провинция Фарс, южный Иран). Землетрясение произошло в на глубине 10 км. Эпицентр землетрясения находился на 50,93 градуса долготы и 29,09 градуса широты.

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