Москва, , 16:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин попросил правительство и свою администрацию подготовить поручения по итогам совещания о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов страны.

Путин (c) ИА REGNUM

«Я прошу администрацию президента в контакте с правительством за субботу и воскресенье подготовить соответствующие проекты поручений с тем, чтобы в понедельник я мог это уже подписать. Безотлагательно все необходимо исполнить», — сказал глава государства.

В конце совещания российский лидер ещё раз перечислил приоритетные направления работы по ликвидации последствий ЧС. В их числе — восстановление инфраструктуры, соцобъектов, помощь сельхозтоваропроизводителям, а также медицинская дополнительная помощь пострадавшим.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что ущерб от природных пожаров в регионах России должен быть максимально быстро и точно оценён и должны быть приняты планы по восстановлению жилых домов и иных объектов.

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