14 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Джейн Спай, , 18:16 — REGNUM Британской журналистке ВВС Саре Рейнсфорд отказались продлевать визу для работы в России, до конца месяца она должна покинуть страну. Данное решение было принято в ответ на дискриминацию и давление на российских журналистов в Великобритании.

Въезд запрещён Иван Шилов © ИА REGNUM

Генеральный директор ВВС Тим Дэйви заявил: «Выдворение Сары Рейнсфорд является прямым покушением на свободу СМИ, которое мы безоговорочно осуждаем. Мы призываем российские власти пересмотреть решение. В то же время мы продолжим вещать о событиях в регионе независимо и беспристрастно».

Журналистка также прокомментировала решение властей в своем Twitter-аккаунте: «Быть изгнанной из России, страны, в которой я прожила почти треть жизни и работала годами, разочаровывающе. Спасибо за добрые сообщения поддержки».

В комментариях пользователи писали слова поддержки и сожаления о случившемся.

«Соболезную. Реальная потеря, потому что вы принесли полный профессионализм и глубокое понимание репортажам, чего не хватает в России. Это глупое решение. Удачи», — написал @bneeditor.

Некоторые пользователи объяснили решение о непродлении визы тем, что Рейнсфорд делала действительно хорошую работу и много значила для Великобритании.

«Очень жаль слышать это. Немного утешает, что это выдворение подтверждает, что вы проделывали хорошую и важную работу. Действительно, они бы не стали выбрасывать свой политический капитал на Запад, чтобы выдворить кого-нибудь, не имеющего значения», — предположил @BrundageRobert.

Сара Рейнсфорд на пресс-конференции в Минске. 9 августа 2021 President.gov.by

Ситуацию прокомментировали и журналисты, работавшие в России в 1990-х, написав, что тогда у них впечатление о стране было лучше, чем сейчас.

«Так жалко слышать это, Сара. Воспоминания о нас в Санкт-Петербурге в 90-х всё еще яркие. Желаю тебе всего хорошего и надеюсь, что ты проведёшь время с теми, кто тебе близок там. Чувствую, что здравый смысл восторжествует, и в будущем ты вернёшься. Береги себя», — написала @tessthebutler.

«Я провел три месяца, работая на ВВС в Москве в 1997 году. Мне понравилось там в своё время и хотелось привезти своих детей туда, но сегодня она стала другим и опасным местом», — рассказал @planethayley.

Некоторые пользователи написали, что решение было принято, чтобы противостоять чуши, о которой пишет ВВС.

«Потому что русские готовы встать против машины сплетен ВВС», — отметил @9ronal27.

«А почему иностранное государство разрешит коррумпированным ВВС распространять пропаганду и ложь? Мне хотелось бы, чтобы и нам не пришлось возиться с мусором», — написал @CollinsMikeyc.

«А чего вы ожидали? Вы — сплошная пропаганда», — прокомментировал @westernassadist.

«BBC — это покушение на интеллект людей, так что вообще не вижу здесь проблемы. Ваше предвзятое и избирательное вещание чего-либо важного — подтвержденный факт. Вы заставили бы «Советскую правду» блевать», — отметил @onlypaulgilbert.

Штаб-квартира BBC в Лондоне Zizzu02

Ряд пользователей предположил, что ВВС так негативно относится к России, потому что никто из правительства страны или руководства издания не может повлиять на управление великой Россией.

«Как их можно винить, ВВС — распространитель пропаганды и дезинформации, голос не британского общества, а иностранных компаний, которые хотят показать, что Китай, Россия, Пакистан, Куба, Иран и так далее злые, потому что они не могут их контролировать», — считает @Romy61999323.

Комментаторы отметили, что ВВС сами нарушают свободу СМИ, когда защищают лгущее правительство или не сообщают о его грехах, и предложили вернуть Рейнсфорд на работу в Великобританию.

«Если бы у нас были открытые и свободные медиа. Когда ВВС начнут сообщать о лжи Бориса Джонсона!» — поинтересовался @Welsh_Dragon 71 .

«Может, вы используете её навыки, чтобы доложить о некоторых британских политиках и расследовать богатых тори-олигархов, которые, по-видимому, заперлись со своими политическими приспешниками», — предложил @techtomedical.

Александр Лукашенко на пресс-конференции 9 августа 2021 President.gov.by

Часть пользователей считает, что Россией управляет мафия, поэтому изменения решения ожидать не стоит.

«Сара Рейнсфорд внесла свой вклад в ВВС в Москве. Лично я была бы благодарна возвращению домой. Просто слишком опасно там теперь (в Москве. — прим. Д. С.). Лучше быть депортированной, чем закончить в тёмном парке с пулей в затылке», — отметила @Barbara28022716.

«BBC предложили путинскому режиму пересмотреть выдворение Рейнсфорд. Неумелая и абсурдная реакция. Закройте отделение ВВС в Москве и используйте эти деньги на вещание из западной Европы», — считает @ezekielman.

«Господи, BBC, вы действительно ожидаете, что гангстеры, которые управляют Россией, будут действовать цивилизовано? Откройте свои глаза», — посоветовал @yooktanun.

Напомним, недавно Сара Рейнсфорд, по словам ВВС, «заслужила уважение» за вопрос президенту Белоруссии Александру Лукашенко о нарушении прав человека. На вопрос о британских санкциях против Белоруссии Лукашенко ответил: «Подавитесь своими санкциями!»