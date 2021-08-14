Москва, 14 августа, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Курортный сезон в Краснодарском крае под контролем и продолжается, заявил 14 августа глава региона Вениамин Кондратьев в ходе совещания у президента России Владимира Путина.

Kremlin.ru Вениамин Кондратьев

«В целом, ситуация, которая сегодня в крае, нам говорит о том, что курортный сезон под контролем и продолжается», ­­ — сказал Кондратьев на совещании, добавив, что «для региона сегодня принципиально важно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что ущерб от природных пожаров в регионах России должен быть максимально быстро и точно оценён и должны быть приняты планы по восстановлению жилых домов и иных объектов.

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Напомним, на юге России субтропический циклон принес сильнейшие осадки в восточный Крым и Краснодарский край. Около 100 тысяч человек остались без электроснабжения, подтоплены более 1,7 тыс. домовладений.

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