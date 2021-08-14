Москва, 14 августа, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Сложности с использованием государственных услуг, в частности, электронной медкарты (сервис Москвы) в Крыму является очевидной ошибкой системы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 августа заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР), комментируя сообщение о том, что в Крыму существуют трудности с доступом к электронной медицинской карте ребенка на портале mos.ru.

ИА REX Медкарта

«Конечно, глобально это ненормально, это очевидная ошибка в работе системы, связанная с движением трафика, с вязанная с определенными проблемами, которые есть у операторов, у банков и так далее… Я бы это расценивал это как сбой в системе, его необходимо устранить. Я не думаю, что виной происходящего — злой умысел», — заявил Нилов.

В целом у парламентария в связи с прецедентом возникло два вопроса.

«Почему портал Республику Крым, которая в соответствии с Конституцией является территорией России, определяет как не нашу территорию — это первый вопрос. Второй — зачем вводить ограничения на пользование услугами только с территории России? Гражданин РФ из-за границы решил воспользоваться госуслугой — в чем проблема? И почему он это должен делать только с территории РФ?» — рассуждает Нилов.

Россия в лице банков с госучастием, сервисы «Яндекса», государственных компаний РЖД, «Почты России» и так далее по факту не признаёт Крым российским, поскольку в Крыму нет их отделений. Российские операторы мобильной связи тарифицируют звонки из Крыма в Россию как международную связь, крымские спортивные команды не принимают в российские спортивные федерации.