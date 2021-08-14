Кабул, 14 августа 2021, 16:11 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к настоящему моменту взял под контроль 21 из 34 административных центров провинций Афганистана, сообщает 14 августа телеканал Sky News Arabia.
Ранее официальный представитель движения Забихулла Муджахид объявил о захвате боевиками столиц двух восточных провинций Пактика и Кунар.
Кроме того, добавил он, движение установило контроль над последним уездом в северной провинции Бадахшан — Куран-ва-Мунджан на границе с Пакистаном.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пентагоне заявили, что боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «пытаются изолировать» столицу Афганистана Кабул.
Один из чиновников оборонного ведомства высказал опасения в связи с тем, что радикалы могут захватить столицу в течение нескольких дней.