* запрещённая в России организация

Кабул, 14 августа, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к настоящему моменту взял под контроль 21 из 34 административных центров провинций Афганистана, сообщает 14 августа телеканал Sky News Arabia.

Иван Шилов ИА REGNUM Талибы

Ранее официальный представитель движения Забихулла Муджахид объявил о захвате боевиками столиц двух восточных провинций Пактика и Кунар.

Кроме того, добавил он, движение установило контроль над последним уездом в северной провинции Бадахшан ­­­­ — Куран-ва-Мунджан на границе с Пакистаном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пентагоне заявили, что боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «пытаются изолировать» столицу Афганистана Кабул.

Один из чиновников оборонного ведомства высказал опасения в связи с тем, что радикалы могут захватить столицу в течение нескольких дней.