Лондон, 14 августа, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Российский дирижёр Владимир Юровский награждён золотой медалью Королевского филармонического оркестра в Лондоне. Об этом сообщает портал Classical Music.

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Юровский был удостоен награды за выдающееся музыкальное мастерство после заключительного концерта в качестве главного дирижёра Лондонского филармонического оркестра. Освобождающийся пост займёт британский дирижер Эдвард Гарднер.

Владимир Юровский руководил Лондонским филармоническим оркестром с 2007 года. В 2021 году он вступит в должность генерального музыкального директора Баварской государственной оперы.

Золотая медаль является самой престижной наградой Королевского филармонического оркестра, вручаемой уже 150 лет. Эта награда присуждается музыкантам из разных стран за выдающееся мастерство. Среди обладателей награды Иоганнес Брамс, Эдуард Элгар, Игорь Стравинский, Джесси Норман, Антонио Паппано и другие.