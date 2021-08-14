Москва, 14 августа, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Первый построенный с нуля город в Сибири, о которых говорил министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу, с большой долей вероятности будет возведен на границе двух регионов — Хакасии и Красноярского края. Об этом сообщает портал URA.RU со ссылкой на источник.

Kremlin.ru Владимир Путин и Сергей Шойгу

По данным этого источника, проект строительства нового города в Минусинской котловине на границе Хакасии и Красноярского края прорабатывается уже два года. Этим проектом занимаются и в правительстве и в регионах. Так, ещё в 2019 году президент России Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме поручил правительству и Российской академии наук проработать вопрос использования Минусинской долины.

Возможно, строительство начнется уже в 2022 году.

Источник отмечает, что проект Шойгу по строительству трех-пяти новых городов в Сибири возрождает царскую и сталинскую стратегию развития России. Однако источник сомневается, что это остановит отток населения из Сибири.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё в сентябре 2020 года Шойгу в качестве главы Русского географического общества (РГО) говорил, что очень бы хотел построить «большой, красивый и очень удобный город в Сибири» и «место есть замечательное — Минусинская котловина».

Уже 5 августа на встрече с научной общественностью в Сибирском отделении РАН Шойгу заявил, что в Сибири надо построить «три-пять научно-промышленных, экономических центров, городов с населением 300—500 тысяч человек, лучше — до миллиона человек».