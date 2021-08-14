Москва, 14 августа, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Более 35 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом в субботу, 14 августа, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

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Так, по состоянию на 16:04 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 22 рейса, еще один отменен; в аэропорту «Внуково» задержано четыре авиарейса, еще семь отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано три рейса.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что 14 августа в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит +24… +26 °C.