Калуга, 14 августа, 2021, 16:04 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 14 августа, отметили День физкультурника. На вертолётной площадке у Яченского водохранилища прошла Олимпийская зарядка. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, участие в спортивном празднике приняли глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, городской голова Дмитрий Денисов, депутат городской Думы Роман Коптеев, руководители подразделений Городской управы, тренеры и воспитанники спортивных школ, а также жители города.

Пресс-служба Городской думы Калуги День физкультурника в Калуге 14.08.21

Инструкторы фитнес-клуба ZETTA-SPORT продемонстрировали участникам комплексы физических упражнений: комбинации на баланс и растяжку крупных мышечных групп, сочетание простых комбинаций и элементов из функционального тренинга, аэробики, тай-бо и многое другое.

«Массовая зарядка в День физкультурника стала в нашем городе доброй традицией. В празднике принимают участие все спортивные школы Калуги, тренеры и воспитанники проводят мастер-классы, позволяют молодым калужанам определиться: с каким спортом они хотят связать свою жизнь. Пусть даже и не все из наших ребят станут чемпионами мира или Олимпийских игр, но все они станут сильными, ответственными, серьёзными, получат хорошую спортивную закалку», — подчеркнул Юрий Моисеев.

С 10 утра и до полудня на набережной прошло множество спортивных мастер-классов, состоялись шахматные и шашечные турниры, игры в настольный теннис, всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч». Гости праздника смогли протестировать нормы ГТО и понаблюдать за выступлениями калужских гребцов.