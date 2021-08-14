Калуга, 14 августа, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Сегодня, 14 августа, в День физкультурника, глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и городской голова Дмитрий Денисов посетили тренировочную базу СДЮШОР по гребле на байдарках и каноэ «Тайфун» и поздравили воспитанников школы с праздником. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, от завода «Тайфун» калужские гребцы получили подарок — моторный катер для проведения тренировок и соревнований.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и городской голова Дмитрий Денисов на тренировочной базе СДЮШОР по гребле на байдарках и каноэ «Тайфун» в Калуге 14.08.21

«Сегодня завод «Тайфун» сделал для вас замечательный подарок, который поможет тренерскому составу работать ещё эффективнее и передать вам весь свой опыт, — обратился к юным спортсменам Юрий Моисеев. — Я уверен, что каждому из вас спорт принесёт огромную пользу в жизни, все вы станете прекрасными спортсменами и прославите наш город. Желаю вам здоровья, успехов и новых спортивных побед!».

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и городской голова Дмитрий Денисов на тренировочной базе СДЮШОР по гребле на байдарках и каноэ «Тайфун» в Калуге 14.08.21

Гребля на байдарках и каноэ в Калужской области культивируется более 40 лет, с февраля 1973 года. Спортивная школа была создана при заводе «Тайфун» и передана городу в 90-е годы. В её стенах подготовлено два мастера спорта России международного класса, более 20 мастеров спорта СССР и России, более 200 кандидатов в мастера спорта.