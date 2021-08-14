Североуральск, Свердловская область, 14 августа, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев встретился с трудовым коллективом шахты «Черемуховская-Глубокая» в Североуральске. В ходе беседы шахтёры смогли задать все интересующие их вопросы: речь шла о модернизации транспортной и дорожной инфраструктуры, строительстве новых спортивных объектов, решении вопроса с переселением из ветхого жилья.

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В числе наиболее волнующих шахтёров вопросов — развитие сферы здравоохранения. На сегодняшний день в городе недостаточно квалифицированных медицинских работников. В Североуральской центральной городской больнице для полного укомплектования штата не хватает 123 сотрудников, в том числе 49 врачей. По словам Евгения Куйвашева, об этой проблеме региональным властям уже известно. Для того чтобы справиться с ситуацией на условиях внешнего совместительства в медучреждение привлечены 13 врачей. Кроме того, найдено решение кадрового вопроса.

«Вопрос сохранения специалистов сегодня действительно стоит остро. Что нужно для того, чтобы оставить врачей? Заработная плата, жильё, благоустроенный город, школы и детские сады, чтобы у второго члена семьи была работа. Этот комплекс мер позволит оставить врачей. Но лишь в том случае, если они будут. Чтобы они были, мы увеличили набор в вуз — только для Североуральска сейчас учатся 34 целевика. В следующем году сюда приедут три специалиста — травматолог, терапевт и педиатр. В целом же все эти целевики приедут сюда в течение трех лет», — сказал Евгений Куйвашев.

Ещё один вопрос, который давно волнует североуральцев и жителей близлежащих населённых пунктов — отсутствие городской бани. Здание бывшей бани не является муниципальной собственностью, ее собственник планирует разместить на ее месте торговый центр. В настоящее время прорабатываются различные варианты решения вопроса.

Все обращения жителей Североуральского городского округа, которые поступили в соцсети Евгения Куйвашева перед поездкой на север Свердловской области, были собраны в единый файл. Так называемый «взрывпакет» Евгений Куйвашев сегодня передал главе Североуральского городского округа Василию Матюшенко, поручив предметно разобраться с каждым вопросом.