Москва, 14 августа, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Министр по чрезвычайным ситуациям РФ Евгений Зиничев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить возглавляемому им ведомству проводить работы по тушению лесных пожаров даже тогда, когда они не угрожают населенным пунктам. Он заявил об этом 14 августа в ходе совещания по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в России.

Kremlin.ru Евгений Зиничев

«Просим вас рассмотреть вопрос — это потребует внесения изменений в законодательную базу — о возможности привлечен сил и средств МЧС для работы в лесах при объявлении федерального уровня реагирования. Сейчас мы это можем делать только в случае угрозы населенным пунктам», — сказал глава МЧС РФ.

Как сообщало, ранее президент РФ Владимир Путин поблагодарил добровольцев, которые принимают участие в работе ликвидации природных пожаров в российских регионах.