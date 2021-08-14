Лондон, 14 августа, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) может принудить американскую компанию Facebook расторгнуть сделку по поглощению сервиса Giphy. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Компания Facebook приобрела веб-сайт для создания и обмена анимированными изображениями или GIF-файлами Giphy в мае 2020 года. Точная сумма сделки не раскрывалась, эксперты оценивали её в $400 млн.

В июне 2020 года в Великобритании началась проверка этой сделки на соответствие требованиям антимонопольного законодательства. Сейчас в CMA представили результаты этого расследования.

«Поглощение Giphy может привести к тому, что Facebook лишит конкурирующие платформы возможности использованияGIF-файлов или потребует предоставлять больше пользовательских данных для доступа к ним. Это также устранит потенциального конкурента Facebook», — сообщил председатель независимого расследования CMA Стюарт Макинтош.

В Facebook не согласились с результатами расследования. При этом в компании выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству с CMA.