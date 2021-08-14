Москва, , 15:52 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поблагодарил добровольцев, которые принимают участие в работе ликвидации природных пожаров в российских регионах. Он заявил об этом 14 августа в ходе совещания по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в России.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хочу поблагодарить добровольцев, которые активно принимают участие в этой работе (тушении пожаров) в такое сложное время», — сказал глава Российского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поручил федеральным чиновникам проследить, чтобы все дети в пострадавших от стихийных бедствий районах (пожаров и наводнений) 1 сентября смогли пойти в школу.