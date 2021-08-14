Калуга, , 15:36 — REGNUM В Калуге состоялась рабочая встреча губернатора Калужской области Владислава Шапши и уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой. Как передает пресс-служба правительства Калужской области, в ходе встречи обсуждались меры, способствующие укреплению в регионе института семьи.

Встреча губернатора Калужской области Владислава Шапши и уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой в Калуге 13.08.21 Пресс-служба правительства Калужской области

Владислав Шапша поблагодарил Анну Кузнецову за внимание к области, отметив значительный вклад возглавляемой ею структуры в решение проблемных вопросов семей с детьми. Глава региона отметил, что за последние годы в регионе значительно выросло количество многодетных семей. В настоящее время их число составляет 31% от общего количества семей. «Люди стремятся создавать большие семьи. Это замечательно», — подчеркнул губернатор. По его мнению, этому во многом способствовало введение региональных мер социальной поддержки.

Анна Кузнецова положительно оценила данный факт и опыт Калужской области в решении других вопросов, связанных с сохранением семьи и благополучием детей. «Мы видим положительную динамику в целом ряде процессов, которые наблюдаются в семейной политике региона», — заметила детский омбудсмен. В частности, она отметила, что за последнее время из неблагополучных семей в нашей области не было отобрано ни одного ребенка. «Это беспрецедентный факт. Очень важно работать на сопровождение и поддержку семьи, чтобы люди получали помощь своевременно. То, что органы системы профилактики смогли сработать и такой результат возможен, вселяет надежду, что в принципе такая задача реализуема. Семью можно и не доводить до такого критического момента, когда это вынужденное решение. И ваш регион показывает нам, что это возможно», — подчеркнула Анна Кузнецова, обращаясь к губернатору. Детский омбудсмен отметила, что о хорошей работе системы профилактики области говорит тенденция к снижению числа отмененных решений в отношении приёмных семей: «Дети не возвращаются в детские дома. Значит органы опеки, специалисты системы профилактики, которые участвуют в принятии решений о передаче ребенка в семью, действуют достаточно слаженно».

Встреча губернатора Калужской области Владислава Шапши и уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой в Калуге 13.08.21 Пресс-служба правительства Калужской области

Вместе с тем, по словам уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка, есть ситуации, которые требуют пристального внимания и активного вмешательства. Анна Кузнецова напомнила главе региона о небезосновательной тревоге, которую выражают родители школьников станции «Тихонова Пустынь». Здесь из-за нерадивого подрядчика затягивается ремонт местной школы. Вместе с Ольгой Коробовой Анна Кузнецова побывала там. Она сообщила Владиславу Шапше о том, что уже приняла меры для включения этого учебного заведения в программу капитального ремонта школ, которая инициирована президентом страны на недавно состоявшемся партийном съезде. Детский омбудсмен также выступила с предложением о создании на станции «Тихонова Пустынь» комфортных условий для занятий детей физкультурой и спортом. «Тем более, что у вас в регионе есть прекрасные практики. Я только что вернулась из Кванториума. Он меня поразил, — подчеркнула уполномоченный — Здорово, что такие форматы поддержки детского досуга развиваются в вашей области».

Анна Кузнецова также отметила положительный опыт работы Совета отцов Калуги по поддержке акции «Безопасное детство», стартовавшей по инициативе уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка во многих регионах страны. Вместе с представителями муниципалитетов и силовых ведомств отцы участвуют в ремонте дворовых площадок, где вышедшие из строя элементы могут представлять угрозу здоровью детей. «Когда дети вместе с родителями участвуют в таких проектах, они учатся беречь то, что у них есть», — отметила Анна Кузнецова.