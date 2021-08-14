Манчестер, Великобритания, 14 августа, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Французский защитник мадридского футбольного клуба «Реал» Рафаэль Варан перешёл в команду «Манчестер Юнайтед». Об этом 14 августа сообщает пресс-служба клуба из Манчестера.

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Уточняется, что контракт «МЮ» с 28-летним футболистом рассчитан до лета 2025 года. При этом накануне игрок прошел медосмотр перед заключением соглашения с английской командой.

Отметим, Рафаэль Варан выступал в составе «Реала» с 2011 года и в прошлом сезоне принял участие в 31 матче испанской Примеры, отличившись в них двумя забитыми голами.