Москва, 14 августа, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил федеральным чиновникам проследить, чтобы все дети в пострадавших от стихийных бедствий районах (пожаров и наводнений) 1 сентября смогли пойти в школу. Об этом глава государства заявил сегодня, 14 августа, на оперативном совещании по вопросу о ликвидации последствий чрезвычайных ситуация в ряде регионов России.

(сс) skeeze Лесной пожар

«Хочу подчеркнуть, приближается 1 сентября. Мы об этом хорошо знаем. Начало нового учебного года. Поэтому все дети из пострадавших районов должны своевременно пойти в школу. А социально значимые учреждения должны максимально оперативно отремонтированы», — сказал президент России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия столкнулась с масштабными стихийными бедствиями. В Якутии бушуют беспрецедентные лесные пожары, дым от которых уже достиг Северного полюса и Урала. Природные пожары наблюдаются также и в других регионах. на юге России не прекращаются интенсивные осадки — только сегодня на востоке Крыма и в ряде районов Краснодарского края выпала месячная норма осадков и дожди еще продолжатся.