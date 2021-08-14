Екатеринбург, 14 августа, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев поблагодарил свердловского губернатора Евгения Куйвашева за высокую организацию главной сельскохозяйственной выставки страны — Всероссийского дня поля-2021, которая в эти дни проходит в Свердловской области. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

«Средний Урал обладает большим промышленным потенциалом, вместе с тем Уральский АПК, опираясь на собственные точки роста, вносит большой вклад в общероссийские отраслевые показатели. Благодарю принимающую Свердловскую область и лично Евгения Владимировича Куйвашева за очень качественную организацию выставки. Было потрачено много сил и времени, чтобы все прошло так гладко и всем здесь было комфортно», — сказал министр.

Дмитрий Патрушев и Евгений Куйвашев возглавили 13 августа ведущее событие выставки — пленарное заседание, посвящённое развитию растениеводства в России и планам на урожай 2021 года.

Приветствуя на уральской земле участников выставки, Евгений Куйвашев отметил, что для Свердловской области сельское хозяйство — одна из ключевых отраслей экономики. Сегодня в систему АПК входит почти две тысячи сельскохозяйственных организаций, предприятий, производящих пищевую продукцию, фермерских хозяйств. Фактически каждый десятый житель области ведет личное подсобное хозяйство.

«Для Свердловской области эффективная поддержка агропрома, комплексное развитие сельских территорий, создание комфортных условий для жизни и труда всех работников сельского хозяйства — один из неизменных приоритетов. Рассчитываю, что в ходе пленарного заседания нам удастся обсудить наиболее важные вопросы развития отрасли. Мы сможем обменяться передовым опытом и наработками, сформулировать предложения, которые в дальнейшем станут основой для прорывных решений в сфере АПК, совершенствования нормативной базы, укрепления продовольственной безопасности страны», — сказал Евгений Куйвашев.

Участники пленарного заседания обсудили ход уборочных работ и планы на уборочную кампанию в России в 2021 году, научные достижения в растениеводстве, развитие зернового экспорта, действующие и перспективные инструменты комплексной поддержки сельхозпроизводителей.

Напомним, на три дня Свердловская область стала аграрным центром России. Здесь проходит главная в стране выставка достижений сельского хозяйства — Всероссийский день поля. Представлены новейшие разработки в области селекции и агрохимии, современная техника и оборудование для отрасли. По словам Евгения Куйвашева, выбор площадки проведения выставки неслучаен: сельское хозяйство традиционно является одной из базовых отраслей экономики Свердловской области. Регион прочно удерживает место в десятке регионов-лидеров России по производству молока, картофеля и яиц.

Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных организациях региона в 2020 году превысила среднероссийские показатели.

В 2020 году в Свердловской области введено в эксплуатацию 14 объектов молочного животноводства. В планах на этот год — построить 11 объектов молочного животноводства, а также овоще — и картофелехранилищ на 4,5 тысячи тонн.

Продолжается работа по модернизации производств, внедрению новых достижений науки и техники, работа с кадрами.