Калуга, 14 августа, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владислав Шапша и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова приняли 13 августа в Калуге участие в работе Форума муниципальных депутатов Калужской области. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в формате панельной дискуссии состоялось обсуждение работы партии «Единая Россия» в регионе за пять прошедших лет, а также планы на предстоящий пятилетний период.

Пресс-служба правительства Калужской области Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова

Первый вопрос, заданный Анне Кузнецовой, касался пятерки лидеров «Единой России». В этот раз каждый из них символизирует основные направления работы государства: суверенитет и крепость границ, отстаивание национальных интересов во внешней политике, курс на развитие образования и науки, здоровье нации и забота о детях. Детский омбудсмен обозначила стремление и готовность продолжить решение задач, во вверенной ей сфере. В качестве эффективных инструментов она назвала объявленное указом президента России Десятилетие детства и внесенные поправки в Конституцию, где ребенок провозглашен приоритетом. «Важно, чтобы те задачи, которые сегодня есть — в отношении безопасности ребенка, поддержки семьи, повышения ее благополучия, обеспечения жильем детей-сирот, помощи семьям, где растут дети с особенностями развития — решались в комплексе. И при решении этих вопросов надо умножить, мобилизовать силы», — сказала Анна Кузнецова.

Владислав Шапша, продолжая тему и отвечая на вопрос об оценке нового курса партии, подчеркнул, что направления работы партии, которые она обозначила своим выбором среди лидеров, созвучны целям Калужской области. Он отметил, что, работающие в регионе предприятия ОПК, вносят немалый вклад в обороноспособность страны. Калужская область — одна из самых интересных для иностранных инвесторов, вкладывающих деньги в экономику региона. Губернатор напомнил, что в Калуге строится кампус Бауманского университета, область недавно подключилась к созданию научно-образовательных консорциумов «Вернадский», а в наукограде Обнинск осуществляется масштабный проект по созданию инновационной долины — парка атомных медицинских технологий. По словам главы региона, область одна из первых включилась в программу по строительству школ, инициированную президентом страны. В части медицины — регион еще в начале 2020 года перешел на ускоренную модернизацию здравоохранения, особенно первичного звена. И, конечно, защита интересов детей — одно из приоритетных направлений работы. «Считаю, что партия четко обозначила свой выбор и свою программу первым решительным шагом», — резюмировал он.