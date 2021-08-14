Иерусалим, 14 августа, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Елена Копыленко, являющаяся тренером израильской гимнастки Лины Ашрам, ранее ставшей чемпионкой летних Олимпийских игр (ОИ) в Токио по художественной гимнастике, заявила, что она была уверена в победе российской спортсменки Дины Авериной до выставления ей оценок. Ее слова 14 августа приводит РИА Новости.

Minsport.gov.ru Дина Аверина

«Пожалуй, даже была в этом уверена. Во время выступлений гимнасток на Олимпийских играх не считала сложность, не анализировала чистоту исполнения. Я привыкла к тому, что любые соревнования выигрывает россиянка. Была потрясена итогами. Говорила себе: «Не может быть, чтобы Ашрам стала чемпионкой!» До сих пор не могу поверить в случившееся», — сказала она в ответ на вопрос о том, допускала ли она возможность того, что чемпионкой Олимпиады станет Дина Аверина.

Отметим, Ашрам присудили победу на ОИ несмотря на то, что она уронила ленту во время своего исполнения упражнений с нею. Дина Аверина, которая исполнила эти же упражнения без такой ошибки, в итоге стала второй, а ее сестра — Арина Аверина, показала только четвертый результат.