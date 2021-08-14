Москва, 14 августа, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Ситуация с лесными пожарами в Якутии остается крайне тяжелой, однако, на сегодняшний день угрозы жилым объектам в республике угрозы нет. Об этом сегодня, 14 августа, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в стране.

Planet.iitp.ru Якутия в огне лесных пожаров — снимок из космоса

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Напомним, что сильнейшие лесные пожары бушуют в Якутии. Горит порядка 7 млн гектаров леса — цифра беспрецедентная. Дым от этих лесных пожаров достиг Северного полюса и Урала.

В Якутии сформирована мощнейшая группировка спасателей для борьбы с лесными пожарами. Спасателям удается сдерживать огонь на подступах к населенным пунктам.

«Угрозы жилым и социально значимым объектам в Якутии на данный момент нет, однако 13 очагов лесных пожаров находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов, поэтому прошу держать ситуацию под постоянным контролем и доложить, как она развивается», — сказал президент России.