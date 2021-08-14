Калуга, , 15:18 — REGNUM Губернатор Калужской области, секретарь калужского регионального отделения «Единой России» Владислав Шапша, уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова и сенатор Российской Федерации Александр Савин приняли участие 13 августа в первом дне работы регионального штаба общественной поддержки «Единой России» в Калуге. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в числе приглашенных на первое заседание были омбудсмен по правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова, ректор КГУ им. К.Э.Циолковского Максим Казак, а также представители некоммерческих общественных объединений (НКО).

Губернатор Калужской области Владислав Шапша, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова принимают участие в первом дне работы регионального штаба общественной поддержки «Единой России» в Калуге 13.08.21 Пресс-служба правительства Калужской области

Были заключены соглашения о сотрудничестве с КГООИ «Диабет», благотворительным фондом «Волонтеры-детям», с региональным отделением всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Отмечалось, что теперь региональная общественная приемная «Единой России» станет центром притяжения для всех общественных организаций области, местом проведения круглых столов и семинаров с участием НКО. Волонтеры здесь смогут получить помощь в решении многих вопросов и подготовить свои предложения для их реализации на всех уровнях государственной власти.

Владислав Шапша отметил важность такого сотрудничества: «Я рад, что эта территория сегодня становится местом, где смогут объединить свои усилия общественные организации и партия «Единая Россия». Мы, действительно, идем вместе, формируем вместе народную программу. И все предложения, которые здесь будут озвучены, мы готовы учитывать, чтобы в дальнейшем сформировать план своей работы на ближайшие пять лет».

Первая помощь волонтерам будет оказана уже в ближайшее время. В частности, достигнута договоренность об организации экскурсий по местам боевой славы региона для «Волонтеров Победы». Такая работа уже успешно проводится в области. «Волонтеры-детям» смогут на базе КГУ им. К.Э. Циолковского организовать встречи по обмену опытом с единомышленниками из других регионов.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова и сенатор Александр Савин принимают участие в первом дне работы регионального штаба общественной поддержки «Единой России» в Калуге 13.08.21 Пресс-служба правительства Калужской области

Анна Кузнецова подчеркнула: «Здорово, когда люди, которые хотят изменить мир, встречаются на одной площадке. И у них есть возможность свои идеи и предложения донести и сделать их большими государственными решениями». Она особо отметила значимость помощи детям-инвалидам и их родителям, которые тоже нуждаются в психологической поддержке. По её мнению, в этой работе большое значение имеют и помощь конкретному человеку, и тиражирование успешных практик, и предложения для законодательных инициатив. Омбудсмен выразила «человеческое и материнское спасибо» калужским добровольцам.