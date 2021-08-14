Форвард «Вашингтона» Овечкин не исключил возвращения в «Динамо»
Москва, 14 августа, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Российский нападающий и капитан хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не исключил возможности возвращения в московскую команду Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо». Он рассказал об этом 14 августа, его слова приводит ТАСС.
«Шансы есть, нужно работать. Конечно, рассчитываем выиграть (Кубок Стэнли). Связан ли контракт с тем, что завершу карьеру в «Вашингтоне»? Поговорим через пять лет», — сказал 34-летний российский хоккеист.
«Желание (вернуться в команду «Динамо») есть, но опять же поговорим через пять лет», — также добавил он.
При этом 27 июля стало известно, что российский нападающий подписал с «Вашингтоном» контракт сроком на пять лет.
Отметим, Александр Овечкин играл в составе московского «Динамо» с 2001 по 2005 год и часть сезона 2012/2013, и стал с командой двукратным чемпионом России (2005, 2013). В 2005 году перешел в клуб НХЛ «Вашингтон».