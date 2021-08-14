Москва, 14 августа, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Российский нападающий и капитан хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не исключил возможности возвращения в московскую команду Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо». Он рассказал об этом 14 августа, его слова приводит ТАСС.

Michael Miller Александр Овечкин

«Шансы есть, нужно работать. Конечно, рассчитываем выиграть (Кубок Стэнли). Связан ли контракт с тем, что завершу карьеру в «Вашингтоне»? Поговорим через пять лет», — сказал 34-летний российский хоккеист.

«Желание (вернуться в команду «Динамо») есть, но опять же поговорим через пять лет», — также добавил он.

При этом 27 июля стало известно, что российский нападающий подписал с «Вашингтоном» контракт сроком на пять лет.

Отметим, Александр Овечкин играл в составе московского «Динамо» с 2001 по 2005 год и часть сезона 2012/2013, и стал с командой двукратным чемпионом России (2005, 2013). В 2005 году перешел в клуб НХЛ «Вашингтон».