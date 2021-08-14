Москва, 14 августа, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что масштабы и характер природных бедствий в ряде регионов России носят уже беспрецедентный характер. Об этом российский лидер сказал сегодня, 14 августа, в ходе оперативного совещания.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Конечно, мы видим и понимаем, я еще раз это отмечу, что масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер», — сказал президент России.

Он обратил внимание, что в ряде южных регионов страны месячные нормы осадков выпадают всего за несколько часов.

При этом в Сибири и на Дальнем Востоке природные условия сложились таким образом, что лесные пожары распространяются с огромной скоростью в условиях засухи и сильного ветра.

«Все это еще раз говорит, насколько важно нам глубоко, системно, на перспективу заниматься климатической, экологической повесткой», — подчеркнул Владимир Путин.

Однако сейчас нужно в решить экстренные задачи, напомнил глава государства.