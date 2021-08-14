Вашингтон, , 15:08 — REGNUM Коллеги президента США Джо Байдена по Демократической партии избегают критики его решения вывести войска из Афганистана на фоне плачевной ситуации, складывающейся в стране, сообщает The Hill.

Издание напоминает, что за прошедшую неделю в стране боевиками радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были захвачены столицы половины провинций страны, в том числе крупнейшие ее города. В то же самое время администрация Байдена направила в Афганистан контингент из 3 тыс. военных, которые должны осуществить эвакуацию оставшихся там дипломатов и союзников на фоне возможного скорого наступления боевиков на Кабул.

На фоне острой ситуации критики Байдена призывают главу Белого дома немедленно изменить курс и остановить вывод войск, который должен быть завершен к концу августа. Тем не менее коллеги Байдена по партии утверждают, что быстрый крах афганских правительственных сил без поддержки США вовсе не является причиной для возвращения, а показывает, насколько тщетными были последние 20 лет, во время которых в стране погибли 2,3 тыс. военнослужащих и потрачено $2 трлн.

«Полная, абсолютная неспособность Афганской национальной армии, без нашей поддержки, защитить свою страну — это четкая демонстрация провальности 20-летней стратегии, основанной на вере в то, что с помощью миллиардов долларов налогоплательщиков США можно создать эффективное, демократическое центральное правительство в стране, у которой его никогда не было», — заявил сенатор Крис Мерфи.

«Если остаться в Афганистане еще на один год, мы останемся там навсегда, потому что если бы 20 лет кропотливой подготовки и оснащения афганских сил безопасности так мало повлияли на их боевые способности, то следующие 50 лет ничего не изменили бы», — добавил близкий союзник Байдена Мерфи.

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Со своей стороны, лидер сенатского меньшинства республиканец Митч Макконнелл заявил о том, что из-за решения Байдена США ждет повторение унизительного падения Сайгона в 1975 году, тогда как его коллега по партии Майкл Роджерс отметил, что «Америка отвернулась от женщин и детей в Афганистане».

Озабоченность судьбой афганского народа выразили и многие демократы, однако они в значительной степени избегали прямой критике ухода Байдена. Так, председатель комитета палаты представителей по делам вооруженных сил демократ Адам Смит назвал эвакуацию посольства США в Кабуле «благоразумным шагом», добавив, тем не менее, что «пока ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшается, наша стратегия в регионе должна продолжать развиваться».