Варшава, 14 августа, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Выступать с критикой своих тренеров в социальных сетях на летних Олимпийских играх в Токио было не самым умным шагом. Об этом 13 августа заявила белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в интервью немецкому интернет-изданию Zeit Online.

FISUTV Кристина Тимановская

«Возможно, критиковать руководство (тренеров) в Instagram в таком эмоциональном состоянии было не самым умным шагом. Но моя дисквалификация, вынужденный отъезд, порочение на государственном телевидении — к чему все это?», — сказала она.

Напомним, во время Олимпиады в Токио Тимановская должна была бежать на дистанциях 100 и 200 метров, однако из-за отстранения еще двух белорусских спортсменок от участия в эстафете 4×400 тренерским штабом было принято решение задействовать Тимановскую в этом забеге. После этого легкоатлетка в соцсетях раскритиковала решение тренеров.

Затем Олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что Тимановская прекращает участие в Играх «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием», а сама спортсменка попросила убежища в Европе и помощи у Международного олимпийского комитета. После этого в начале августа она отправилась в Варшаву, где и находится в настоящее время.