Киев, 14 августа, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Канцлер Гермакнии Ангела Меркель во время своего предстоящего визит на Украину, может поставить президента этой страны Владимира Зеленского перед сложным выбором в вопросах, связанных с проектами «Северного потока — 2» и ситуацией в Донбассе. Такое предположение сделал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала «Украина 24».

President.gov.ua Встреча Владимира Зеленского с Ангелой Меркель

По мнению Климкина, Меркель во время своих последних переговоров с Зеленским (после сентябрьских выборов в Германии Меркель уже не будет канцлером) не может не указать президенту Украины на очевидные вещи — Украина должна предпринимать какие-то шаги в деле урегулирования конфликта в Донбассе.

«Во время переговоров немецкий канцлер скажет: «Владимир, нужно идти вперед, меня скоро не будет, выборы в Германии <…> Я вот семь лет переживала за Украину, ты думаешь, следующий канцлер будет беспокоиться за нее?», — рассуждает Климкин.

Он отмечает, что в этом случае Зеленский будет поставлен перед выбором в преддверии предстоящей встречи с президентом США Джозефом Байденом. И если Зеленский этот выбор не сделает, то с Байденом ему по сути не о чем будет разговаривать.

Что касается визита Меркель в Россию, который будет предшествовать её разговору с Зеленским, то, по мнению Климкина, германский канцлер будет согласовывать с президентом России Владимиром Путиным варианты решения ситуации с «Северным потоком — 2» и возможным транзитом газа через Украину.

Напомним, что Меркель будет в Москве 20 августа, а 22 — уже в Киеве. Зеленский полетит в Вашингтон в конце авгуаста.