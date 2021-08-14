Осло, 14 августа, 2021, 14:57 — ИА Регнум. С 16 августа правительство Норвегии изменяет порядок въезда для жителей Швеции, проживающих в отдельных регионах страны. Об ужесточении ограничений на международное сообщение 14 августа сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

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Ранее норвежское правительство окрасило в оранжевый цвет такие лены Швеции, как Вестра-Гёталанд, Эстергётланд, Норрботтен, Халланд, Вермланд, Стокгольм, Сконе и Готланд. Это означает, что не вакцинированные от COVID-19 жители данных регионов должны пройти ПЦР-тестирование на коронавирус и по прибытии в Норвегию отсидеть на карантине.

Однако с 16 августа те же требования будут распространятся на шведов, проживающих в Емтланде, Седерманланде, Уппсале, Вестерботтене и Вестманланде.

От любых коронавирусных ограничений освобождаются жители перечисленных ленов, если они привиты от COVID-19 двумя компонентами вакцины или могут показать справку о том, что переболели COVID-19 в течение последний шести месяцев.